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1 час назад

Психотерапевт Галузиди назвала причины измен в благополучных парах

Мира Маркина

Внешнее благополучие партнеров может быть разрушено из-за отсутствия личного пространства. Такое заявление сделала психотерапевт Илия Галузиди. Более подробно о факторах, которые приводят к измене даже в гармоничных с виду парах, эксперт рассказала Huffington Post.

Психотерапевт назвала причины измен в благополучных парах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На примере своей пациентки психотерапевт объяснила, что совместное проживание может стать причиной измены. Ведь партнеру, стесненному постоянным вниманием со стороны половинки, нередко не хочется терять привлекательность в глазах других.

“В основном это происходит потому, что сексуальное желание и любовь — разные вещи. При этом мы остаемся верными своим избранникам”, – объяснила психотерапевт.

Сексолог пояснила, что делать в случае "мягкой" измены

Эксперт рекомендовала парам для сохранения отношений и профилактики измен сохранять игривость и непредсказуемость. Эти эмоции подпитывают сексуальное желание.

Еще один важный момент – это забота о личном пространстве. Психотерапевт предложила партнерам обсудить, как они могут обеспечить его друг другу. Может быть составлен график, согласно которому каждый в паре будет рассчитывать на уединение.

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