Психотерапевт назвала причины измен в благополучных парах

Внешнее благополучие партнеров может быть разрушено из-за отсутствия личного пространства. Такое заявление сделала психотерапевт Илия Галузиди. Более подробно о факторах, которые приводят к измене даже в гармоничных с виду парах, эксперт рассказала Huffington Post.

На примере своей пациентки психотерапевт объяснила, что совместное проживание может стать причиной измены. Ведь партнеру, стесненному постоянным вниманием со стороны половинки, нередко не хочется терять привлекательность в глазах других.

“В основном это происходит потому, что сексуальное желание и любовь — разные вещи. При этом мы остаемся верными своим избранникам”, – объяснила психотерапевт.

Эксперт рекомендовала парам для сохранения отношений и профилактики измен сохранять игривость и непредсказуемость. Эти эмоции подпитывают сексуальное желание.

Еще один важный момент – это забота о личном пространстве. Психотерапевт предложила партнерам обсудить, как они могут обеспечить его друг другу. Может быть составлен график, согласно которому каждый в паре будет рассчитывать на уединение.