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2 часа назад

Комик рассказал о необычном способе сохранить страсть в отношениях

Мира Маркина

Американский комик Джон Дири в беседе с изданием Insider раскрыл необычный способ, который помогает ему сохранять страсть в отношениях.

Комик рассказал о необычном способе сохранить страсть в отношениях
Фото: unsplashunsplash

В 2021 году мужчина познакомился с девушкой. Поначалу они встречались с редкими совместными ночевками, а когда решились съехаться, договорились, что у каждого будет своя спальня. С тех пор прошло пять месяцев, и пара по-прежнему не торопится спать в одной постели.

По словам Дири, он не хочет нарушать чуткий сон партнерши, а также расставаться с любимыми постерами и игровой атрибутикой в своей комнате.

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Когда комик рассказывает об этом во время выступлений, зрители пытаются убедить его, что это "плохой знак". Но сам американец так не считает:

"Мы два независимых человека со своими расписаниями и циклами сна. Иногда я прихожу в спальню к своей девушке, чтобы пообниматься, так как она ложиться спать раньше".

Среди прочих преимуществ раздельного сна Дири называет отсутствие конфликтов в отношении ремонта спальни.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как приучить ребенка спать в своей кровати.

Любовь,Джон Дири,
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