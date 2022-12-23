Врачи рассказали, как секс и отношения влияют друг на друга

Психологи уже давно пытаются отследить связь между хорошими отношениями в паре и удовлетворенностью в постели. Врачи из Флоридского университета провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior.

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Для анализа ученые набрали 287 добровольцев, с которыми провели тестирование. Также участники опроса в течение 12 дней вели дневник секса.

По результатам исследования удалось выяснить, что удовлетворение сексом и отношениями напрямую связаны друг с другом. А связь между нами двунаправленная – то есть те, кто доволен отношениями сегодня, как правило получают удовольствие в интимной жизни завтра и наоборот.

Также ученым удалось подметить еще кое-что:

«Люди, которые вначале были менее удовлетворены своим браком, будут менее удовлетворены сексом, что ухудшает ситуацию и приводит к снижению удовлетворенности браком и еще большему снижению сексуального удовлетворения в будущем. Это порочный круг».