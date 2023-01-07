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1 час назад

Семейный психолог назвала лживых мужчин неподходящими для отношений

Мария Каткова

Ольга Романив, семейный психолог, перечислила качества мужчин, с которыми нельзя строить отношения. Об этом сообщает "Мослента".

Названы типы мужчин, которые не подходят для отношений
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовала держаться подальше от лживых мужчин. Она пояснила, что если он соврал женщине больше одного раза, то такое поведения продолжится в будущем.

Также не стоит оставаться в отношениях, если женщина играет в них роль спасателя. В таком случае не получится видеть в мужчине партнера.

Психолог отметила, что стоит прислушиваться к окружению. Если вашим друзьям не нравится ваш избранник, то стоит задуматься о правильности своего выбора. Также не стоит встречаться с мужчиной, который постоянно занят с друзьями или на работе. В таких отношениях женщина будет чувствовать недооцененность.

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Прервать отношения стоит с мужчиной, который всегда недоволен. Как отметила психолог, такой союз не приведет к крепким отношениям.

Ранее сообщалось, что раскрыты причины ссор между супругами в новогодние праздники.

Любовь,Ольга Романив,
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