Названы типы мужчин, которые не подходят для отношений

Ольга Романив, семейный психолог, перечислила качества мужчин, с которыми нельзя строить отношения. Об этом сообщает "Мослента".

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Эксперт посоветовала держаться подальше от лживых мужчин. Она пояснила, что если он соврал женщине больше одного раза, то такое поведения продолжится в будущем.

Также не стоит оставаться в отношениях, если женщина играет в них роль спасателя. В таком случае не получится видеть в мужчине партнера.

Психолог отметила, что стоит прислушиваться к окружению. Если вашим друзьям не нравится ваш избранник, то стоит задуматься о правильности своего выбора. Также не стоит встречаться с мужчиной, который постоянно занят с друзьями или на работе. В таких отношениях женщина будет чувствовать недооцененность.

Прервать отношения стоит с мужчиной, который всегда недоволен. Как отметила психолог, такой союз не приведет к крепким отношениям.