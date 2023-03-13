Стало известно, почему жены чаще изменяют мужьям

Национальный центр исследования общественного мнения США выяснил, что в течение последних двух десятков лет количество женских измен выросло на 40%. С чем это связано, разбиралась журналистка Джо Пьяцца. Ее статья появилась на портале New York Post.

Фото: Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»

Джо в течение года интервьюировала замужних женщин, чтобы выявить причину всплеска измен. Журналистка общалась с женами разного возраста и происхождения. В процессе Джо Пьяцца пришла к выводу, что изменять женщины стали чаще из-за растущей финансовой независимости.

«Когда ты не зависишь от мужа финансово, ты меньше боишься его потерять или разрушить брак», — объяснила их решение журналистка.

Еще один фактор – возможность найти партнера для страстного свидания, буквально не покидая супружеской постели. И все благодаря развитию новых технологий и дейтинговых приложений. Так Джо раскрыла, что некоторые изменяющие дамы покупают второй телефон для общения с любовниками или удаляют мессенджер, чтобы переписку не обнаружил муж.