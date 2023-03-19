Выявлена самая эффективная поза для достижения женского оргазма

Далеко не всем женщинам удается достигать оргазма. Причин для этого много, но одна из них — неподходящая поза. Гинекологи из нью-йоркской клиники New H Medical выявили самое эффективное положение для покорения пика наслеждания. Результаты работы были опубликованы в журнале Sexologies.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В ходе исследования эксперты наблюдали за двумя добровольцами, которые в процессе занимались сексом. По ходу действия они меняли позы: догги-стайл, наездница, а также миссионерская с подушкой под тазом женщины и без.

При помощи ультразвука ученые анализировали кровоток в клиторе участницы. Шанс достигнуть оргазма был выше в тех случаях, когда его показатели были активнее, уточнили авторы исследования.

В результате работы специалисты назвали самой эффективной миссионерскую позу с подложенный под таз подушкой. А догги-стайл оказалась самой неэффективной для достижения оргазма.