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2 часа назад

Гинекологи выявили самую эффективную позу для достижения женского оргазма

Катерина Саломе

Далеко не всем женщинам удается достигать оргазма. Причин для этого много, но одна из них — неподходящая поза. Гинекологи из нью-йоркской клиники New H Medical выявили самое эффективное положение для покорения пика наслеждания. Результаты работы были опубликованы в журнале Sexologies.

Выявлена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В ходе исследования эксперты наблюдали за двумя добровольцами, которые в процессе занимались сексом. По ходу действия они меняли позы: догги-стайл, наездница, а также миссионерская с подушкой под тазом женщины и без.

При помощи ультразвука ученые анализировали кровоток в клиторе участницы. Шанс достигнуть оргазма был выше в тех случаях, когда его показатели были активнее, уточнили авторы исследования.

Сексолог развеяла популярный миф о женском оргазме

В результате работы специалисты назвали самой эффективной миссионерскую позу с подложенный под таз подушкой. А догги-стайл оказалась самой неэффективной для достижения оргазма.

Ранее мы писали о том, что сексолог назвала последствия неудачного опыта в постели.

Любовь,
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