Сексолог назвала источник проблем в интимной жизни

Психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала о причинах, по которым у мужчин и женщин могут возникать проблемы с сексом. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Эксперт отметила, что существует заболевание под названием "психогенное расстройство сексуального поведения". Оно появляется из-за постоянного воздействия стресса и становится причиной проблем в сексе.

Из-за расстройства могут появиться панические атаки и хроническая усталость, а также другие симптомы: отвращение к партнеру, апатия и нежелание интимной близости. У женщин может появиться вагинизм, а у мужчин — импотенция или преждевременная эякуляция.

Для того, чтобы справиться со стрессом, психолог порекомендовала сократить тревожные коммуникации и убрать триггерные факторы. Также необходимо найти источники для расслабления: медитацию, прогулки и спорт.