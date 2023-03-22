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2 часа назад

Психолог Фаст заявила, что проблемы с сексом могут появиться из-за стресса

Мария Каткова

Психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала о причинах, по которым у мужчин и женщин могут возникать проблемы с сексом. Об этом сообщает "Лента.ру".

Сексолог назвала источник проблем в интимной жизни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что существует заболевание под названием "психогенное расстройство сексуального поведения". Оно появляется из-за постоянного воздействия стресса и становится причиной проблем в сексе.

Из-за расстройства могут появиться панические атаки и хроническая усталость, а также другие симптомы: отвращение к партнеру, апатия и нежелание интимной близости. У женщин может появиться вагинизм, а у мужчин — импотенция или преждевременная эякуляция.

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Для того, чтобы справиться со стрессом, психолог порекомендовала сократить тревожные коммуникации и убрать триггерные факторы. Также необходимо найти источники для расслабления: медитацию, прогулки и спорт.

Ранее сообщалось, что сексолог рассказала, что людям не нравится в интиме.

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