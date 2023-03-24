Психолог объяснил, почему полигамные отношения распадаются

Полиамория – отношения, участниками которых становятся сразу несколько партнеров по согласованию друг с другом. Природу свободных отношений описал в беседе с порталом «Страсти» психолог и сексолог Павел Раков.

Фото: Кадр из фильма "Мечтатели" Кадр из фильма "Мечтатели"

По мнению эксперта, полиаморные отношения не могут длиться долго, так как несмотря на все договоренности один из партнеров пренебрегает другим. И это пренебрежительное отношение подталкивает участников свободной пары ценить моногамную связь.