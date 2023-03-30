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Изменяющие женщины рассказали о причинах своей неверности

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Завести роман на стороне некоторые женщины решаются из-за рутинного секса. О других причинах адюльтера изменщицы рассказали изданию Insider.

Изменяющие женщины рассказали о причинах своей неверности
© Unsplash

Собеседница издания, представившаяся Шелби, рассказала, что решилась на измену в 45 лет. Супруг не уделял ей внимания, не думал о ее удовольствии. С любовником Шелби впервые испытала оргазм. Поэтому о решении изменить мужу она не пожалела.

Мужчины признаются, что отношения на стороне угнетают их душевное состояние. Женщины, опрошенные журналистом издания, отметили: измена сделала их окрыленными. Так 27-летняя Мишель объяснила, что роман на стороне наладил ее отношения с дочерью.

«Когда дочь рядом, я больше с ней общаюсь, просто потому, что я немного счастливее. Радости добавляет и забота о себе. Я делаю макияж и прически и чувствую себя более уверенной», – заявила девушка.

Изменить мужу Мишель решила, устав от недостатка внимания и поддержки со стороны супруга. Девушка вышла за него замуж в 21 год, но только спустя время обнаружила, что у нее с избранником разный темперамент.

Еще одна собеседница издания – Ники – рассказала, что пресыщенность «ванильной жизнью с супругом» толкнула ее на измену. К этому моменту в браке женщина состояла вот уже 15 лет. Супруг не мог реализовать ее фантазии о грубом сексе, тогда Ники решилась завести любовника.

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Другая женщина, Келли, призналась, что в течение 10 лет она не занимается сексом с мужем. В браке пара состоит 22 года. Чтобы наладить сексуальную жизнь, женщина решилась на поиск любовника в дейтинговом приложении. Но разводиться Келли не хочет, так как боится причинить супругу боль.

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