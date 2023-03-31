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13 минут назад

На Reddit поделились историями, когда влюбленность проходила мгновенно

Мира Маркина

Интернет-пользователи на форуме Reddit обсудили моменты, когда их «розовые очки», сквозь которые они смотрели на потенциального партнера, разбивались мгновенно. Тред стал вирусным в разделе AskReddit.

На Reddit обсудили истории, когда разбивались «розовые очки»
Фото: Unsplash Unsplash

Принять решение не продолжать общение некоторых комментаторов подтолкнули неприятные черты характера, которые проявились слишком рано. Так участница дискуссии с ником Marisa_latex рассказала, что бросила юношу после того, как он начал высмеивать ее шрамы. Их девушка получила в пожаре.

«Момент, когда она вытащила сигарету, зажгла ее и закурила», – стал критически важным для форумчанина 69vuman.

Пользователь с ником running_in_spite признался, что его напугали признания в любви от девушки, которую он знал около четырех часов своей жизни.

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«Дерьмовое поведение нельзя списывать на свой знак зодиака», – отметил curioustigerstripe.

Ранее «Рамблер» рассказывал о самых ненавистных женских фразах, по мнению мужчин.

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