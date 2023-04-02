Психолог перечислила признаки созависимого человека

При созависимости один человек озабочен проблемами и жизнью другого. Признаки этого состояния в беседе с «Мослентой» перечислила старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Дарья Серебрякова.

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Эксперт назвала созависимость одной из форм нарушения привязанности. Она формируется в результате пережитого в детстве насилия, как эмоционального, так и физического, уточнила врач.

Среди признаков созависимости психолог выделила неспособность выносить одиночество, что влечет за собой продолжительное пребывание в токсичных отношениях, терпение унижений, пьянства, побоев. По словам эксперта, человек готов выдержать все, лишь бы оставаться в отношениях, даже если они разрушительные.

При этом доктор подчеркнула, что созависимый человек отличается патологическим чувством контроля. У него нет понимания своих и чужих межличностных границ, резюмировала она.