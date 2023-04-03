Сексолог рассказала, как альфонсы притягивают к себе женщин

Сексолог Екатерина Иванова в беседе с изданием "ФедералПресс" объяснила, как и чем альфонсы привлекают женщин.

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По словам эксперта, мужчины-альфонсы умеют мастерски "бросать пыль в глаза". Они всегда хорошо и богато выглядят, стараются создать впечатление, что щедры на подарки и крайне обходительны. Чаще всего каждый альфонс рано или поздно рассказывает о трудной ситуации, в которой он оказался будучи состоятельным человеком – по какой-либо из причин он временно на дне и ему нужна помощь, пока он не восстановит свое финансовое положение.

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Такие мужчины редко рассказывают о себе, а все больше слушают свою пассию – это позволяет женщине ощущать себя центром вселенной, что, конечно, очень подкупает. Нередко альфонсы подписаны на многочисленных коучей, психологов и сексологов, откуда стараются впитать максимум полезной информации, помогающей им влюбить в себя женский пол.

Такой мужчина, как правило, кажется настоящим идеалом поначалу – он способен на все, как утверждает сексолог, лишь бы женщина чувствовала себя как героиня романтической сказки. Такие мужчины внимательно изучают слабые места своей "жертвы", выясняя, какие психологические травмы ей пришлось перенести. В таком случае они могут дать ей именно то, чего так не хватало. И чаще всего женщины начинают подозревать неладное, но им настолько не хочется терять это отношение к себе, что розовые очки остаются с ними надолго.

В итоге складывается ситуация, в которой женщина сама начинает зависеть от такого мужчины. И когда становится ясно, что у того крупные финансовые неприятности, она готова отдать ему буквально все, лишь бы он снова вернул ей то ощущение, при котором она – лучшая и самая нужная из всех.

Сексолог отметила, что такая взаимная игра может продолжаться до тех пор, пока кто-то из сторон не станет меньше "давать" другому: либо альфонс перестанет так явно обожать свою пассию, либо женщина перестанет его финансировать.