Священник Бабкин рассказал, как пережить расставание

По словам священника, важно проплакаться и погоревать, однако не стоит ставить жизнь на паузу. Бабкин посоветовал искать хорошее вокруг, не зацикливаться на прошлом и не торопиться вступать в новые отношения.

Священник также порекомендовал написать письмо себе, разделив лист на три колонки. В двух первых написать все плохое и хорошее, что было в отношениях, а в третьей рассказать об опыте. В заключении письма нужно поставить жирную точку.