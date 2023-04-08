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15 минут назад

Священник Бабкин рассказал, как пережить расставание

Мира Маркина

Священник Николай Бабкин в своем telegram-канале перечислил способы, которые помогут пережить расставание.

Священник Бабкин рассказал, как пережить расставание
Фото: UnsplashUnsplash

По словам священника, важно проплакаться и погоревать, однако не стоит ставить жизнь на паузу. Бабкин посоветовал искать хорошее вокруг, не зацикливаться на прошлом и не торопиться вступать в новые отношения.

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Священник также порекомендовал написать письмо себе, разделив лист на три колонки. В двух первых написать все плохое и хорошее, что было в отношениях, а в третьей рассказать об опыте. В заключении письма нужно поставить жирную точку.

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