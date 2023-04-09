Психолог рассказала, как справиться с кризисом в отношениях

Кризис отношений наступает даже в самых гармоничных с виду парах, заявила психолог Татьяна Короткова. Как пережить этот период, эксперт рассказала «Мосленте».

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Чаще всего кризисы в отношениях пары наступают в периоды переоценки ценностей, появления новых потребностей. Рождение детей, рутина, финансовые трудности и отсутствие свободного времени также порой негативно сказываются на влюбленных. Нередко наблюдается совокупность факторов, делится специалист.

Первым шагом на пути к выходу из кризиса будет осознание того, что он наступил, заявила Короткова.

Пройти через конфликт можно, сделав одно упражнение. Психолог рекомендует взять лист бумаги, разделить его на две половины – столбик «продолжение отношений» и «расставание». Каждый из столбцов нужно разбить еще раз на «за» и «против». Возникшую ситуацию эксперт рекомендует проанализировать с помощью этой таблицы.

Еще один важный и сложный шаг – это открытый и честный разговор. Начать его можно со своих чувств, эмоций и мыслей.