Психолог рассказала, как справиться с кризисом в отношениях

Кризис отношений наступает даже в самых гармоничных с виду парах, заявила психолог Татьяна Короткова. Как пережить этот период, эксперт рассказала «Мосленте».
Чаще всего кризисы в отношениях пары наступают в периоды переоценки ценностей, появления новых потребностей. Рождение детей, рутина, финансовые трудности и отсутствие свободного времени также порой негативно сказываются на влюбленных. Нередко наблюдается совокупность факторов, делится специалист.
Первым шагом на пути к выходу из кризиса будет осознание того, что он наступил, заявила Короткова.
Пройти через конфликт можно, сделав одно упражнение. Психолог рекомендует взять лист бумаги, разделить его на две половины – столбик «продолжение отношений» и «расставание». Каждый из столбцов нужно разбить еще раз на «за» и «против». Возникшую ситуацию эксперт рекомендует проанализировать с помощью этой таблицы.
Еще один важный и сложный шаг – это открытый и честный разговор. Начать его можно со своих чувств, эмоций и мыслей.
«По мнению многих психологов, проблемы в отношениях возникают из-за элементарного неумения разговаривать. Попробуйте выстроить продуктивный диалог со своим партнером: внимательно слушайте его, старайтесь понять его точку зрения», — предложила специалист.
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