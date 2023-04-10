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48 минут назад

Раскрыты истинные причины отсутствия секса в отношениях

Катерина Саломе

Большинство пар периодически сталкиваются с проблемами интимной близости. Эксперт по сексу и отношениям Кейт Маккензи утверждает, что они могут быть вызваны различными факторами, сообщает Metro.

Раскрыты истинные причины отсутствия секса в отношениях
Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Специалист подчеркивает, что не количество секса важно, а то, как партнеры относятся к этому аспекту отношений. Некоторые могут временно обойтись без секса и сохранить эмоциональную связь друг с другом, утверждает она. Так как, по ее словам, сексуальное затишье может быть вызвано различными причинами, такими как отсутствие свободного времени, усталость, стресс, рождение ребенка, загруженность на работе или горе.

Что людям не нравится в интиме

Однако, подчеркивает Маккензи, серьезные проблемы возникают, когда партнеры теряют не только сексуальную, но и душевную близость друг с другом. В такой ситуации эксперт рекомендует обсудить проблему открыто и выяснить причину такой ситуации. Отсутствие доверия, стресс и неумение расставлять приоритеты могут быть факторами, влияющими на интимную близость, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что эксперт назвал идеальное количество свиданий перед первым сексом.

Любовь,
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