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Партнеры изменников рассказали, как вывести лжецов на чистую воду

Пользователи портала Reddit рассказали, как узнали об изменах своих партнеров.

Партнеры изменников рассказали, как вывести лжецов на чистую воду
© Unsplash

Многие юзеры отметили, что узнали о предательстве из-за пришедших не туда сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий:

"Он неправильно указал адрес, и любовное письмо вернулось к нам домой. Круто было так вернуться из отпуска".

Случалось так, что измена вскрывалась после шутки. Один мужчина рассказал, что пошутил, будто знает об измене партнерши, а она расплакалась и призналась в содеянном.

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались из-за измены после пяти лет брака

Иногда тайное становилось явным по вине обстоятельств:

"В моей старой парикмахерской болтал с барбером о ней. Другой барбер услышал, и выяснилось, что мы говорим об одной и той же девчонке".

Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах женской неверности.

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