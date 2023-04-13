Партнеры изменников рассказали, как вывести лжецов на чистую воду
Пользователи портала Reddit рассказали, как узнали об изменах своих партнеров.
Многие юзеры отметили, что узнали о предательстве из-за пришедших не туда сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий:
"Он неправильно указал адрес, и любовное письмо вернулось к нам домой. Круто было так вернуться из отпуска".
Случалось так, что измена вскрывалась после шутки. Один мужчина рассказал, что пошутил, будто знает об измене партнерши, а она расплакалась и призналась в содеянном.
Иногда тайное становилось явным по вине обстоятельств:
"В моей старой парикмахерской болтал с барбером о ней. Другой барбер услышал, и выяснилось, что мы говорим об одной и той же девчонке".
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