СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались

Отношения французского актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки многие называли идеальными, но теперь западные СМИ во всю трубят об их расставании.

Фото: Соцсети Соцсети

По сообщениям французских СМИ, Кассель удалил из соцсетей все совместные фото с Тиной, а она отмечала свой 26-й день рождения с друзьями, но без него. В соцсетях Венсан даже не написал поздравительный пост для супруги.

СМИ, ссылаясь на близкие к паре источники, сообщают, что расставание произошло из-за измены. На этот раз изменили 56-летнему Венсану — предполагается, что неверной была жгучая красотка Кунаки.

При этом весной 2023 года Тину уже видели на пляже Рио в компании молодого мужчины, с которым они явно весело общались и флиртовали.

Напомним, что пара начала встречаться, когда Тине было всего 19 лет, а свадьбу они сыграли во французском Биаррице. Позже в их браке родилась дочь Амазони.