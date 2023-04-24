Названы способы преодолеть зажатость в разговорах о сексе

По словам сексолога Элис Чайлд, "грязные разговоры" — это любое общение во время сексуального удовольствия, которое усиливает ощущения от момента. Это усиливает химию, помогая вам создать возбуждение, желание и связь. Общение может быть живым (слова, стоны и другие шумы) или письменным — такие переписки называют секстингом.

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В качестве отправной точки сексолог подчеркивает важность поиска собственного языка любви. Написание своих мыслей на бумаге — это «более легкий способ начать поиск собственного языка и найти то, что кажется вам подлинным».

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Подумайте, как вы любите или ненавидите, когда вас называют во время секса, чего вы больше всего ждете от секса. Определите слова, которые вас заводят (и те, которые вызывают у вас отвращение ). Подумайте и о своем тоне голоса. Вы милая и невинная или дико сильная и страстная а-ля Саманта Джонс из "Секса в большом городе"?

Вне спальни эротический текст в течение дня может быть письменным ключом к созданию предвкушения , возбуждения и связи.

По словам специалиста, начать можно с более легких вариантов. Например, говоря такие фразы, как: «Потрясающе, когда ты это делаешь» или «Ты выглядишь так горячо сегодня». Комплименты и простые наблюдения помогут вам найти свой путь и открыть словесные блоки

Затем перейдите к тому, чтобы сообщать о своих потребностях, таких как «медленнее», «быстрее», «держи меня здесь», «больше» или «подразни меня». В качестве альтернативы используйте его как способ получить согласие. Попробуйте задать такие вопросы, как: «Тебе нравится, когда я делаю так?» или «Можно тебя поцеловать?». Это помогает повысить интенсивность процесса, гарантируя, что ваш партнер будет чувствовать себя комфортно.

И не забывайте о невербальных звуках! «Если вы действительно молчите во время секса и вам даже трудно охать и охать, тогда начните с этого. Это все еще выражение вашего возбуждения , которое помогает вам оставаться в моменте и заводит вашего партнера… Это позволяет вам быть в моменте. Привыкните к таким звукам».

Как и во всем, практика помогает совершенствоваться. Но это должно быть весело, игриво и захватывающе. Не делайте это чрезмерно официально и будьте готовы смеяться.