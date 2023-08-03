Психолог рассказала, как распознать женскую измену

Психолог Алексеева рассказала, как распознать женскую измену
Женщина становится более эмоциональной, когда изменяет. Об этом порталу NEWS.ru рассказала психолог Маргарита Алексеева.
По ее словам, в таком случае партнерша начинает, например, громче и чаще смеяться, активнее реагировать на все происходящее, теряться во время разговоров в кругу семьи и витать в облаках.
"Бывает, что появляется чувство вины, ведь измена может разрушить семью, из-за чего женщина становится более заботливой. Может теряться в обычных домашних разговорах, будто мыслями не здесь, а витает в облаках", – объяснила эксперт.
Кроме того, после адюльтера меняется и внешний вид женщины. Она старается подчеркнуть какие-то черты своей внешности, макияж становится более романтичным или ярким, обращает внимание психолог.
Однако возможно и противоположное поведение, предупреждает специалист. Иногда изменившая возлюбленная может находиться в состоянии спокойного безразличия или даже тотального расслабления.
"Такое состояние может появится, когда ситуация уже довольно далеко зашла и что делать дальше, женщине непонятно, и решать ситуацию или делать выбор нет ни желания, ни мотивации. Как сложится, так сложится", – резюмировала Маргарита Алексеева.
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