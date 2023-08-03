Психолог рассказала, как распознать женскую измену

"Такое состояние может появится, когда ситуация уже довольно далеко зашла и что делать дальше, женщине непонятно, и решать ситуацию или делать выбор нет ни желания, ни мотивации. Как сложится, так сложится", – резюмировала Маргарита Алексеева.