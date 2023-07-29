Психолог объяснила, как справиться с изменой

Прощение партнера — лучший способ пережить измену. Об этом рассказала психолог Елена Кузнецова изданию NEWS.ru.

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По словам психолога, чтобы начать новую главу жизни и вернуть доверие в отношениях, для начала стоит простить партнера. При этом эксперт подчеркнула, что прощение не подразумевает оправдание изменившего супруга.

"Простить не значит забыть или оправдать поступок партнера, но это освободит от эмоциональной связи с прошлым обидами", — отметила Кузнецова.

Измена далеко не всегда происходит из-за недостатков партнера. Причины могут быть самыми разными: нерешенные проблемы, недопонимание, стресс. Поэтому после раскрытия измены стоит попытаться понять, что именно к ней привело.

Кроме того, психолог уточнила, что важна открытая коммуникация. Общение с партнером поможет разобраться в ситуации.

"Любимая фраза психологов: словами через рот, именно так нужно заявлять о своих желаниях, чувствах и потребностях", — отметила Елена Кузнецова.