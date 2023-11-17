Немка рассказала, какие качества поразили ее в русских мужчинах

Российская путешественница пообщалась с девушкой из Германии, вышедшей замуж за россиянина, и узнала, что восхищает ту в русских мужчинах. Свои впечатления от общения с немкой тревел-блогерша описала в своем канале на платформе "Дзен".

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35-летнюю жительницу Германии по имени Эмили поразил тот факт, что русские мужчины не только умные и смекалистые, но и прекрасно выполняют любую работу руками. Так, по рассказам Эмили, ее супруг Сергей почти сразу после знакомства починил в ее доме кран. Также муж запросто справляется с ремонтом машины и делает это без помощи мастеров, самостоятельно.

Помимо всего прочего, Эмили отметила, что муж никогда и ни в чем не отказывает ей, берет на себя все покупки и обязательные платежи.

«Представляешь, когда мы пошли с Сергеем на свидание, он подарил мне огромный букет роз! Они стояли почти две недели. А когда завяли, он принес другие. И теперь так всегда!» — поделилась девушка.