Эксперт рассказал, как выбрать хорошего психолога

Психолог Илья Михеев рассказал, как определить хорошего специалиста по психическому здоровью. Об этом пишет "МК".

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По мнению эксперта, психолог должен сам проходить личную терапию, так как человек, "не понимающий в собственной психике", не может помочь другим. Также он должен посещать супервизионную группу, чтобы повысить качество своей работы.

У хорошего психолога должно быть высшее образование. Илья Михеев посоветовал обращаться внимание на учебное заведение, которое закончил специалист, и не бояться этим интересоваться. Если у человека есть образование и квалификация, его не смутят подобные вопросы.