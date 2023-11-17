Эксперт рассказал, как выбрать хорошего психолога

Эксперт Михеев рассказал, как выбрать хорошего психолога
Психолог Илья Михеев рассказал, как определить хорошего специалиста по психическому здоровью. Об этом пишет "МК".
По мнению эксперта, психолог должен сам проходить личную терапию, так как человек, "не понимающий в собственной психике", не может помочь другим. Также он должен посещать супервизионную группу, чтобы повысить качество своей работы.
У хорошего психолога должно быть высшее образование. Илья Михеев посоветовал обращаться внимание на учебное заведение, которое закончил специалист, и не бояться этим интересоваться. Если у человека есть образование и квалификация, его не смутят подобные вопросы.
"Если он ведет прием, не имея высшего психического образования, а вы его спросите о дипломе, то, конечно, возникнет неловкая пауза. Но работать вам с таким человеком я крайне не рекомендую", - считает эксперт.