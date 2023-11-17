Эксперт Михеев рассказал, как выбрать хорошего психолога

Психолог Илья Михеев рассказал, как определить хорошего специалиста по психическому здоровью. Об этом пишет "МК".

Эксперт рассказал, как выбрать хорошего психолога
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По мнению эксперта, психолог должен сам проходить личную терапию, так как человек, "не понимающий в собственной психике", не может помочь другим. Также он должен посещать супервизионную группу, чтобы повысить качество своей работы.

У хорошего психолога должно быть высшее образование. Илья Михеев посоветовал обращаться внимание на учебное заведение, которое закончил специалист, и не бояться этим интересоваться. Если у человека есть образование и квалификация, его не смутят подобные вопросы.

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"Если он ведет прием, не имея высшего психического образования, а вы его спросите о дипломе, то, конечно, возникнет неловкая пауза. Но работать вам с таким человеком я крайне не рекомендую", - считает эксперт.

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