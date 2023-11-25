Как понять, что действительно нравитесь парню

Вопрос взаимоотношений мужчины и женщины стар как мир. Женщины веками пытаются систематизировать и привести к единому знаменателю знаки внимания сильного пола. Даже в XXI столетии многие девушки ломают голову над тем, как понять, мужчина к ним неравнодушен.

© Кадр из фильма «Сумерки», 2008 год

«Рамблер» расспросил психолога Сергея Ланга о том, по какому признаку понять, что вы симпатичны молодому человеку.

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Всегда есть время

Женщины часто страдают от нехватки общения с избранниками. Бывает, что он не перезваниваем и даже не пишет, несмотря на обещание. Девушки воспринимают это болезненно, но готовы многое стерпеть ряди отношений. Однако в этом не всегда есть смысл.

«Часто спрашивают, что означает, когда мужчина не написал и не позвонил, он всегда говорит, что времени нет. Когда женщина интересна — вне зависимости от работы и занятости мужчина найдет время». Сергей Ланг Психолог

Помощь не только по хозяйству

Сергей Ланг утверждает, что заинтересованный в девушке мужчина не станет увиливать от возможности пообщаться с ней или, что еще лучше, быть ей полезным.

«Мужчина участвует в жизни женщины, помогает принять важные решения, оказывает помощь в покупке или выборе чего-то. Готов выслушать». Сергей Ланг Психолог

Заинтересованный мужчина попытается стать частью жизни понравившейся девушки. Его присутствие в кругу ее общения будет заметно. Он без труда надет время на то, что повесить в ее квартире полку или починить телевизор. Так молодой человек будет пытаться наладить контакт с понравившейся девушкой.

Интерес как к личности

Испокон веков образ женщины сексуализировали в сфере кино и медиа. Из-за этого в обществе возникло ошибочное суждение о мужчинах. Якобы им от девушек нужен только секс. В действительности одним им дело, конечно, не ограничивается.

По мнению психолога Сергея Ланга, искренняя заинтересованность мужчины личностью женщины проявляется в его стремлении быть рядом с ней. Помочь в чем-то или просто поговорить с ней.

«Если мужчине интересен только секс, он будет проявлять внимание, но не будет готов на реальные действия. Если заинтересован — то действует широко». Сергей Ланг Психолог

Психологи сегодня делают акцент на то, что мужчины не всегда заинтересованы исключительно в интимной близости. Более того: партнершу они выбирают вовсе не по тому, насколько женщина раскрепощена или откровенно одевается.

В первую очередь молодые люди обращают внимание именно на характер девушки и то, насколько с ней интересно. А для того, чтобы стать таковой, достаточно иметь собственные интересы и увлечения.