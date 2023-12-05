С нежностью к главному человеку: 5 книг, которые научат любить себя

«Красота — это то, как ты чувствуешь себя внутри, и это отражается в глазах. Это не что-то физическое». Эта фраза принадлежит женщине, красоту которой, пожалуй, никто не осмелится оспорить. Так говорила Софи Лорен.

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Как часто мы, нанося макияж, делая укладку волос, изнуряя себя диетами или заставляя себя простоять в планке еще тридцать секунд, задумываемся о том, что происходит с нами внутри? Заботимся ли мы о внутреннем покое, позволяем ли себе чувствовать себя расслабленно, бережем ли мы себя? Вы помните, когда в последний раз говорили себе «мне можно» вместо «я должна»?

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Как любят говорить гуру, преподающие практики йоги и медитации, настоящая сила - в умении расслабиться и принять ситуацию и себя в ней такой, какая она есть. К сожалению, в эпоху марафонной гонки подобное кажется нам недостижимой целью и этому приходится учиться.

Можно платить за это огромные деньги, посещая многочисленные марафоны тех самых гуру или психотерапевтов, а можно прочитать хорошие книги авторов, которые самостоятельно прошли тяжелый путь от слов «я должна» к утверждению «мне можно». Ниже — подборка из пяти книг, которые научат любить себя и принимать в любой ситуации, которые помогут поднять самооценку.

Советами, теорией, практикой и опытом с вами делятся журналист, психотерапевт, буддийский монах, сказочница и нелюбимая дочь.

Подборку подготовила Екатерина Балан, писатель, автор телеграм-канала.

«К себе нежно», Ольга Примаченко

Пожалуй, самая отрезвляющая цитата из этой книги: «Никто и никогда не будет любить нас так, как мы хотим, – будут, как умеют».

Книга журналиста и бывшего редактора белорусского издания LADY.TUT.BY заслуженно, на мой взгляд, получила статус бестселлера.

Автор смогла донести до читателя простые истины словами, которые проникают в самую душу. Они остаются там, запуская необходимые процессы для тех самых изменений, с помощью которых читатель открывает объятия себе, берет себя на ручки, нежно обнимает и принимает все свои недостатки, превращая их в достоинства.

Приняв это (далеко не каждому покажется приятной такая истина), мы поймем, что возможность быть любимой так, как хотим мы, зависит лишь от нас.

Наиболее ценная деталь книги — 31 день практических занятий, которые помогут понять, что значит действительно относиться с нежностью к себе.

«Рецепт счастья», Екатерина Сигитова

Книга дает советы, как принять свои недостатки и полюбить себя такой, какая ты есть. Особенность этой книги в том, что она написана человеком, страдающим неизлечимой болезнью. Представьте ситуацию, когда вы живешь каждый день и точно знаете, что решения вашей проблеме пока не придумали. И возможно, не придумают до конца вашей жизни. При этом вы должны искать в этой ситуации ресурсы быть счастливой. Осознав это, вы поймёте ценность этой книги. Еще одна ее уникальность - практические советы врача-психотерапевта.

«Любовь к несовершенству», Гемин Суним

Спокойствие, мудрость, искусство реагировать на сложности буддистов - для многих из нас эталон жизни. И вот один из нас делится своим опытом. Язык, которым написана книга, — словно река, плыть по течению которой одно удовольствие.

«В жизни как в самолете:

Вам говорят, что сначала

Нужно надеть кислородную маску на себя

И только потом — на ребенка.

Сначала позаботься о себе — это не эгоизм.

Только если ты счастлив сам, ты сможешь

Сделать счастливыми других».

Это, пожалуй, наиболее исчерпывающая цитата книги.

Книга учит нас тому, что наши несовершенства — наши достоинства. Именно они делают нас не похожими на других,а значит — уникальными.

«Девочка, которая научилась летать», Юлия Дьякова

Познавать жизнь мы учимся через сказки. С самого рождения мы слушаем колыбельные, которые поет мама. У этих песен, как правило, есть сюжет и его сказочное развитие. Когда становимся старше, мама учит нас жизненной мудрости через сказки. «Колобок» учит не доверять незнакомым людям; «Спящая красавица» — тому, что любовь победит все преграды и настоящий принц на белом коне обязательно придет и спасет; «Сказка о рыбаке и рыбке» предостерегает от опасности требовать слишком многого от жизни и обесценивать то, что уже дано. Сказки — идеальный вариант передачи любой информации.

Психолог Юлия Дьякова передает читателю опыт любви к себе и принятия себя именно с помощью тех самых «кисельных рек и молочных берегов», которые мы помним еще с детства. Ее истории — нежные, красивые. Они словно берут на руки измученную уставшую душу и ласково убаюкивают ее, заверяя: волшебство существует, в сказки верить можно. Именно так они и становятся реальностью — если в них верить. Красивые образы и слова в книге лечат в процессе чтения. Сказки не хочется оставлять, поэтому «Девочка, которая научилась летать» читается на одном дыхании. После прочтения последней страницы становится так легко, что и впрямь чувствуешь крылья за спиной и желание взлететь повыше.

«Нелюбимая дочь», Стрип Пег

Самый точный отзыв, который я слышала об этом произведении, — «тяжелая, но исцеляющая книга».

Правда всегда тяжела. Особенно та, которая написана нелюбимой дочерью. Имевшая тяжелое детство Стрип Пег, проживая вновь и вновь детскую травму уже во взрослой жизни, начала находить в социальных сетях истории таких же женщин, как она. Женщин, выросших из «плохих», «нелюбимых» дочерей. Пег записала эти истории и сложила в книгу, читать которую очень тяжело, но необходимо, что понять одну истину, о которой писал Иосиф Бродский: «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и т.д. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить».

Прожив, приняв и отпустив проблему нелюбимой дочери с помощью книги Стрип Пег, мы становимся сильнее. Мы начинаем понимать, что наша красота, счастье, жизнь, уверенность в себе — в наших руках, уже выросших из девочек и заслуживающих быть любимыми женщин.