Как справиться с хандрой после новогодних праздников, рассказала психолог

Многим сложно влиться в рабочий ритм после новогодних праздников. Люди начинают грустить и впадают в уныние только при одной мысли о работе. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как вернуться в повседневные будни и не впасть в депрессию после длинных выходных.

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По ее словам, прежде всего, по окончании каникул нужно поставить себе новые цели по работе или учебе, которые помогут вернуться в строй. Кроме того, за три дня до окончания праздников нужно возвращаться к обычному режиму сна и бодрствования, а также вводить полезные для здоровья привычки.

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«Необходимо ложиться спать и просыпаться по утрам в то же время, как когда вы работаете. Нужно вспомнить про полезные привычки, убрать большое количество алкоголя, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, чтобы активизировать себя, разбудить свое тело и почувствовать больше сил и энергии», — посоветовала Наумова.

Помимо этого, психолог порекомендовала радовать себя в рабочие будни, а не только с головой погружаться в повседневные дела.

«Обратите ваше внимание, чем были замечательны праздничные дни: вы могли заботиться о себе, встречаться с близкими и друзьями, получать удовольствие от жизни, заниматься своими хобби и увлечениями. Необходимо забрать эти положительные моменты в свою повседневную жизнь и запланировать, что в конце рабочего дня вас будет ждать что-то вдохновляющее», — подчеркнула специалист.

Например, приятный сюрприз, который вы сами для себя организуете. Это может быть поход в театр, музей, прогулка по парку, ужин с друзьями в кафе или все что угодно, что вам по душе.

В будние дни нужно уделять внимание своим хобби и увлечениям. Это поможет радоваться жизни и избавит от хандры после праздников, чтобы жизнь не сводилась только к рутинным делам, а было место еще и радости, заметила Наумова.

«Если создавать себе праздник каждый день, то будет легко и работать, и отдыхать, и радоваться жизни, и вы сможете избежать депрессивных состояний», — добавила психолог.

При этом, по ее мнению, важно обратить внимание, есть ли у вас сопротивление, тяжесть от одной только мысли, что придется опять вернуться на работу.

«Если она есть, то, возможно, вы выбрали профессию не по душе, и то, чем вы занимаетесь, вам кто-то навязал. С этим моментом нужно разобраться, возможно, поменять сферу деятельности или изменить свое отношение к работе и найти в ней что-то хорошее», — отметила эксперт.

Если человек много времени тратит на рабочем месте, а его деятельность не приносит ему удовольствие и ему все время приходится себя заставлять, то это очень энергозатратно и вредно для психологического и физического здоровья. Важно, чтобы человек все-таки нашел себе занятие по душе и мог получать удовольствие от своей профессиональной деятельности, заверила психолог.