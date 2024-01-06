Как не разругаться со всеми в новогодние праздники

В Новогодние каникулы многие мечтают провести время в кругу семьи, в полной гармонии и теплой, душевно-теплой атмосфере. Большинство стремиться уехать в родительский дом или собрать всех близких на своей территории. И казалось бы, все в порядке, вполне нормальные пожелания быть рядом с родными, если бы не отрицательные последствия и конфликты, которые перечеркивают чистые намерения. Как не разругаться с близкими, расскажет психотерпапевт, нарколог Вероника Сысоева в беседе с "Рамблером".

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Прежде чем воссоединяться с близким, утверждает врач, необходимо обратить внимание на ряд фактов и психологических аспектов у самих себя и своей семьи, которые могут быть не выстроены. Говорить о том, как лучше планировать праздники и общение друг с другом, следует, опираясь именно на психологические особенности друг друга.

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Планирование, сбор информации и мнений

По словам специалиста, глобальные и значимые по времени праздники лучше планировать заранее. Определитесь с возможными вариантами, материальными возможностями, своими потребностями и желаниями каждого в семье. Многое следует обсудить в кругу семьи, учитывая мнение каждого, еще до того, как примете окончательное решение, отмечает она.

Более того, вы знаете себя и родных, соответственно можете предположить, как будет комфортно не только лично вам, но и всем остальным. Отказываясь мыслить шире, слышать себя или других, мы уже заранее сеем раздор в плодородную почву и губим семейную идиллию. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Использование предыдущего опыта

Праздники повторяются из года в год. И скорее всего, каждый из нас приобрел достаточно опыта, чтобы сделать выводы. Сысоева призывает вспомнить, как проходили семейные посиделки и праздники раннее, проанализировать насколько традиционным должен быть подход в планировании новогоднего торжества и выходных в целом.

Вспомните, что в прошлом давало положительный результат общения, а что портило отношения, впечатления о празднике и друг о друге. Вы уже знаете самостоятельно, как следует поступить, учитывая всю доступную информацию и опыт. Помните, что не стоит этим пренебрегать. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Сепарация и личные границы

Психиатр рекомендует вспомнить, на сколько вы сепарированны как от родителей, так и друг от друга. Насколько выстроены границы и этикет в кругу семьи, независимо от того, вы проживаете вместе или отдельно, уточнила она.

Немаловажно, опираясь на границы, решить на чьей территории вы находитесь в момент праздника и длительных выходных, и кто будет находиться на вашей территории. Путаница в территориальных вопросах с выстроенными границами - опасная смесь, приводящая к «взрыву» в самый неподходящий момент, что может испортить праздник, настроение и отношения в целом. Если отсутствует сепарация с родителями, планируя праздники, старайтесь идти в сторону своей семьи с супругами и маленькими детьми, а также близких друзей, с учетом схожих интересов и взаимопонимания, чтобы быть на одной волне, тем самым усиливая праздничное «волшебство» и радость от совместного времяпровождения. Обратите внимание, зависимости и привязки по отношению близким мешают здраво мыслить в момент планирования праздников. Возможно, стоит обратиться за помощью к психологу, чтобы провести новогодние праздники счастливо, без отрицательных последствий. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Социальные роли

Мы забываем, по словам Сысоевой, что обладаем огромным количеством социальных ролей и нам необходимо владеть мастерством быстрого переключения с одной роли на другую, особенно в кругу большого количества людей. Даже в семье состоящей из супругов и одного ребенка, у вас, как минимум две социальные роли, - не стоит их путать между собой, иначе конфликт неизбежен, отметила нарколог.

Линейная позиция

Выстроенные границы и верные социальные роли не могут защитить от токсичности, если мы забываем о линейной позиции в общении. Например, в прошлом социальные роли «родитель-ребенок», «начальник-подчиненный», «мужчина-женщина» были токсичными априори, потому что обязательно должен кто-то доминировать и стоять в психологической позиции сверху. Ранее были ложные представления и убеждения о том, что родитель не может быть родителем, если не подавляет своих детей и не стоит в абьюзивной позиции, иначе это «никчемная» мать или «плохой» отец. И тоже самое было по отношению к роли начальника, наставника или мужчины. Если начальник не подавляет подчиненного, а мужчина - женщину, то буквально земля уходит из-под ног и сильные мира сего якобы превращаются в «тряпку». Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

В настоящее время, напоминает эксперт, мы легко держим соответствующие роли, границы и линейную позицию одновременно без отрицательных последствий. Но, к сожалению, подобными навыками обладают далеко не все, подчеркивает Сысоева, ведь многие до сих пор токсичны и придерживаются позиций из прошлого.

Рекомендации: Планируйте праздники беспристрастно по отношению к общепринятым устаревшим традициям и даже своим желаниям, если понимаете, что из-за ряда веских причин, не получится создать безопасную атмосферу и все закончится большим конфликтом. Праздник и отношения будут испорчены.

Старайтесь дать больше воздуха себе и своему окружению. Необходимо распределять общее пространство и время, чтобы не душить друг друга и дать всем возможность отдохнуть и перезагрузиться в праздничные дни

Регулярно работайте над собой: сепарация, границы и роли - это минимум, который должен быть выстроен у каждого в настоящее время для формирования качественных отношений с людьми в целом, независимо от родства и близости.

Обращаться за помощью в наше время - позиция силы, а не слабости. Скорее наоборот, в 21 веке глупо не пользоваться доступными инструментами, чтобы улучшить качество своей жизни - мы несем за это ответственность. Делайте выбор, соответствующий, вашим целям и желаниям.