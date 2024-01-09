Как вернуться к работе после праздников и не впасть в депрессию

Новогодние праздники всегда затягивают своим расслабляющим режимом. Как вернуться в рабочий режим, когда впереди два месяца зимы, холод и серость и не впасть в депрессию от смены режима, нагрузки и вообще, работы, рассказала психолог Вероника Ахметова в беседе с "Рамблером".

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Специалист рекомендует запланировать интересные рабочие проекты на начало января. Но так, чтобы было более чем достаточно времени на их реализацию.

"Пусть работа будет в удовольствие" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Ахметова отметила, что разгоняться следует без фанатизма. Это период, когда еще нет особого настроя на работу. Поэтому, по ее словам, стоит сначала попить чай с коллегами, насладиться печеньем и конфетками, поделиться впечатлениями о прошедших праздниках, вспомнить отпуск, корпоратив и накидать идей на 23 февраля и 8 марта.

"А после этого помочь друг другу настроиться на рабочий лад. И засесть за работу, с шутками и прибаутками" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

По словам психолога, помогут войти в режим новое хобби, регулярные занятия спортом и личная терапия. Также она рекомендует баловать себя подарками в качестве награды за выполненную работу. Кроме того, отличным решением станет заранее запланированный отпуск.

"Почему бы нет? Посмотреть несколько новых стран или городов. Выбрать отель, даты поездки. Посчитать бюджет. Подбить друзей или семейство на новые приключения. Все это занимает время, но поднимает настроение! Помогает поставить цель, ради которой хочется шевелиться" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии