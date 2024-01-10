С чего начинаются функциональные изменения в организме, объяснила психолог

Психолог Карина Еремян рассказала, с чего на самом деле начинаются любые клеточные или функциональные изменения в организме.

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Чаще всего различные изменения в организме вызывает шок. При этом шок — сугубо индивидуальное понятие. Для кого-то это потеря близкого человека, для другого увольнение с работы или крупная ссора с близкими.

Необходимо, чтобы совпали три фактора: неожиданность (ситуацию человек не планировал), изолированность (человек остался один на один с проблемой) и драматичность. По словам психолога, тело начинает искать выход из подобной стрессовой ситуации. В результате запускается биологическая программа или определенные клеточные или функциональные изменения.

Таким образом, происходит адаптация тела к стрессу. По словам психолога, от интенсивности шока зависит интенсивность биологического процесса.

Эксперт добавила, что при необходимости следует обратиться к специалисту, который поможет проработать шоковую ситуацию, запустившую биологический процесс, передает Pravda.ru.