Психотерапевт назвала семь признаков неблагополучной семьи

Энни Райт, лицензированный брачный и семейный психотерапевт из Беркли, штат Калифорния, рассказала Business Insider, что наши ранние отношения с родителями или опекунами в значительной степени определяют последующие отношения в нашей жизни.

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«Семья неявно и явно посылает сигналы о том, что допустимо и что недопустимо в семейной сфере. Во взрослом возрасте это обычно проявляется в отношениях с романтическими партнерами, с друзьями, с коллегами и начальством».

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Райт поделилась некоторыми признаками того, что вы выросли в неблагополучной семье, а также рассказала о том, что можно сделать, чтобы разорвать порочный круг в ваших нынешних отношениях.

По словам Райт, люди, выросшие в неблагополучных семьях, могут испытывать низкую самооценку или негативные мыслительные шаблоны, например, думать о себе очень плохо или иметь очень жесткое представление о себе и других.

Как говорит Райт, когда вы не можете понять, назвать и адекватно выразить свои чувства, возникает эмоциональная дисрегуляция. Люди из жестоких или неблагополучных семей часто испытывают трудности с эмоциональной регуляцией.

Опекуны с самого раннего возраста учат детей чувствовать свои чувства, говорит врач. Эмоционально здоровые родители помогут своим детям понять, когда они злятся или грустят, и найдут для них безопасные способы справиться с неприятными эмоциями.

Один из ключевых навыков, который Райт помогает выработать клиентам из неблагополучных семей, — это эмоциональная регуляция.

«Если вы испытываете трудности с поиском, формированием и поддержанием надежных здоровых отношений, это может быть отражением вашего типа привязанности», — говорит Райт.

Согласно теории привязанности, существует четыре типа связей, которые мы формируем с людьми: надежный, тревожный, избегающий и тревожно-избегающий. Последние три могут быть вызваны взрослением в неблагополучной семье.

К счастью, типы привязанности гибкие, и вы можете изменить свой тип во взрослом возрасте.

Райт отмечает, что на то, как вы справляетесь с конфликтами, огромное влияние оказывает то, как вы росли.

Например, если вы росли с агрессивным родителем, который впадал в ярость при первых признаках конфликта, или с эмоционально отстраненным родителем, который отвергал любовь, то «вы, вероятно, усвоили в детстве, что конфликт — это небезопасно», — говорит Райт.

С другой стороны, если у вас были пассивные родители, которые замыкались в себе при возникновении неприятных чувств, вы, скорее всего, получили послание о том, что проблемы нужно проглатывать, чтобы сохранить мир.

По словам Райт, эмоциональные и психологические симптомы взросления в нестабильной или пренебрежительной семье могут иметь и физические побочные эффекты.

В частности, бессонница, стресс и беспокойство могут быть связаны с вашими прошлыми или нынешними отношениями с семьей.

«Очень многие люди из неблагополучных семей боятся выходить в мир или идти на большой риск, потому что у них нет под боком пресловутой страховки, которая могла бы подхватить их в случае падения», — говорит Райт.



«Вместо того чтобы эффективно заботиться о себе с помощью физических упражнений, медитации или обращаясь к семье за телефонным звонком, они могут пить или переедать», — добавляет Райт. «То есть они все еще рискуют, но справляются с чувствами, связанными с этим риском, менее функциональными способами».

Как заключает врач, люди часто начинают посещать терапию, как только осознают, что у них нездоровые романтические отношения или им трудно сохранить друзей. Затем они узнают, что у них есть пробелы в навыках общения, эмоциональной регуляции и установления границ.