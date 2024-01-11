Психологи определили, что мужчины и женщины находят наиболее смешным

Мужчинам больше нравится визуальный юмор и откровенный фарс, в то время как женщины предпочитают шутки про политику и бытовые ситуации. К таким выводам пришли ученые из Оксфордского университета под руководством профессора Робина Данбара, исследование опубликовано в журнале HUMOR.

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Авторы опросили 3380 человек, посетивших выставку печатных карикатур 1930-2010-х годов в Лондоне. Исследователи разбили рисунки на 18 пар и попросили участников исследования оценить, какая шутка смешнее.

Более сложные шутки с большим количеством подтекстов и игры смыслов имели больший успех у посетителей, но есть предел, после которого они становятся непонятными. Возраст респондентов не оказал существенного влияния на юмористический рейтинг карикатуры, равно как и время, прошедшее с момента ее публикации.

Оба пола явно предпочитали визуальные шутки с использованием игры слов, а также шутки о семейных отношениях. И мужчины, и женщины с наименьшим энтузиазмом относились к политическим шуткам, однако женщинам последние нравятся все же чуть больше.

«Мы утверждаем, что эти различия в предпочтениях юмора возникают из-за значительных различий в социальном стиле обоих полов», — говорит профессор Данбар.