Психолог назвала три незаметных признака того, что ваши отношения обречены

Ведущий эксперт по взаимоотношениям и Сюзанна Деггес-Уайт назвала три признака того, что ваши отношения, возможно, уже не спасти.

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Первый тревожный сигнал — если вы живете со своим партнером, но подсознательно откладываете возвращение домой.

«Иногда это страх находиться рядом с этим человеком или беспокойство по поводу того, как он отреагирует», — объяснила Сюзанна Деггес-Уайт, лицензированный консультант и профессор Университета Северного Иллинойса .

Она добавила, что в этой ситуации часто приходится находить оправдания, чтобы не идти домой, например, допоздна работать или обязательно долго ходить по магазинам.

Второй плохой знак — если вы не чувствуете необходимости или не хотите отвечать человеку.

Это является примером того, что эксперт называет «поведением самозащиты и избегания», которое часто используется людьми в несчастливых отношениях.

При этом, один из способов узнать, сохранятся ли ваши отношения, — это если вы часто думаете о своем совместном будущем и чувствуете воодушевление по этому поводу:

«...ваше внимание при этом сосредоточено на том, что будет дальше, а не на ошибках, которые вы совершили в прошлом».

Это означает, что вы часто фантазируете о том, что будет дальше с вашими отношениями или как вы могли бы разделить друг с другом в следующую главу жизни.

Но если вы на самом деле несчастливы в отношениях, говорит Деггес-Уайт, постепенно вы начинаете зацикливаться на том, что вы могли бы сделать или как все могло быть лучше. Другими словами, вы избегаете мыслей о вашей будущей совместной жизни, потому что искренне не ждете ее.

В конечном счете, по-настоящему счастливые отношения характеризуются «чувством благодарности к человеку, с которым вы находитесь».