Сексолог развеяла миф о популярности блондинок у мужчин

«И если мужчину с малых лет окружали только брюнетки, то и триггеру на блондинок у него просто неоткуда взяться! Стоит, правда, отметить, что в природе светловолосые девушки встречаются куда реже шатенок и брюнеток — это редкий ген, который встречается всего у 5-10% от всей женской популяции. А то, что находится в дефиците, всегда имеет большую ценность. Ну и естественно, блондинки за счет цвета своих волос визуально кажутся более яркими и интересными для мужчин. Правда, теперь все желающие могут исправить свой натуральный цвет с помощью покраски, но это уже совсем другая история», — подытожила эксперт.