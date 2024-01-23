Сексолог развеяла миф о популярности блондинок у мужчин
Сексолог Юлия Варра развеяла миф о популярности блондинок у мужчин.
«На самом деле, мужчинам нравятся те женщины, чья внешность отвечает их эротическим триггерам, которые спонтанно складываются в детском и подростковом возрасте. Повлиять на них человек не в состоянии. Может сложиться так, что если матушка мальчика была блондинкой, то этот мальчика, став взрослым, будет выбирать себе в качестве половых партнеров именно таких женщин. Привет Зигмунду Фрейду!», — сказала она в беседе с ОСН.
По ее словам, триггер может сформироваться под влиянием не только фигуры матери, но и первой школьной любви.
«И если мужчину с малых лет окружали только брюнетки, то и триггеру на блондинок у него просто неоткуда взяться! Стоит, правда, отметить, что в природе светловолосые девушки встречаются куда реже шатенок и брюнеток — это редкий ген, который встречается всего у 5-10% от всей женской популяции. А то, что находится в дефиците, всегда имеет большую ценность. Ну и естественно, блондинки за счет цвета своих волос визуально кажутся более яркими и интересными для мужчин. Правда, теперь все желающие могут исправить свой натуральный цвет с помощью покраски, но это уже совсем другая история», — подытожила эксперт.
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