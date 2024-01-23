Жене отказывающегося спать в семейной кровати мужа дали совет

«Думаю, он просто не хочет вставать и умываться, когда уютно расположился на диване. Неужели некоторые действительно так легко засыпают и ждать перемен не нужно, или мужу надо немного сильнее стараться?» — задалась вопросом жена, которой засыпание дается не так легко.

В ответ Десмонд-Харрис посоветовала договориться с мужем, что сначала он будет переодеваться и умываться, а уже потом ложиться. Кроме того, порекомендовала эксперт, жене следует заверить мужа, что он может приходить к ней в любое время ночи, не боясь ее разбудить. Наконец, добавила она, мужу действительно может быть удобнее спать на диване и не прерывать цикл сна, и в таком случае, считает специалист, женщине нужно считаться с этой привычкой.