Психолог назвал 3 главные причины возникновения синдрома отличника

Под синдромом отличника в психологии подразумевается ситуация, когда человек предъявляет к себе неоправданно завышенные требования и постоянно стремиться получить похвалу. Почему так происходит, "Известиям" рассказал психолог Александр Кононов.

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По мнению специалиста, существуют три основные причины. Во-первых, данная проблема возникает из-за влияния семьи, когда родители ожидают и требуют от ребенка слишком слишком многого.

Вторая причина также кроется в природе взаимоотношений с родителями: речь идет о недостатке внимания с их стороны. Чтобы его заполучить, ребенку приходится прикладывать титанические усилия. Такая привычка может сохраниться, и человек все время будет стремиться заполучить похвалу.

В-третьих, синдром отличника проявляется у людей с низкой самооценкой: своими достижениями они стараются ее повысить, объяснил эксперт.