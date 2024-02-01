Исследование: эмодзи в переписке раздражают 42% женщин

Использование смайлов в переписке может как оттолкнуть, так и расположить к себе собеседника. Аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и дейтинг-сервиса Mamba выяснили, какие эмодзи нравятся девушкам, а какие – нет, сообщают "Известия".

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Изображения персика, баклажана, банана, брызг и кинокамеры с интимным подтекстом вызывают у большинства представительниц прекрасного пола исключительно негативные эмоции и могут резко свести переписку на нет. А вот эмодзи с поцелуем, цветами и сердцем, напротив, девушек не раздражают и способны положительно повлиять на диалог.

Что касается отношения к использованию смайлов в ходе переписки в целом, то подход к ним разнится. Так, почти все (92%) мужчины готовы общаться с человеком, который использует эмодзи при онлайн-общении, в то время как 42% женщин предпочли бы обойтись без них.

Использование смайлов говорит о низкой вовлеченности в разговор, считают россиянки.