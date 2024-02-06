Ученые опровергли теорию о пяти языках любви

Ученые из Университета Йорка и Университета Торонто развеяли теорию о пяти языках любви — Гэри Чепмена, бывшего баптистского священника, который консультировал супружеские пары в своей церкви и написал книгу, основанную на своем опыте. Теория предполагает, что у каждый из нас выражает любовь одним из пяти способов (языков):

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— словами (комплиментами)

— временем

— подарками

— услугами

— прикосновениями.

Согласно этой теории, проблемы в отношениях возникают, когда партнеры говорят на разных языках и не понимают этого.

Концепция о языках любви стала настолько популярно, что укоренилась в массовой культуре — очень многие уверенны, что языки любви действительно существуют.

Однако ученые из Канады и Великобритании углубились в изучение теории и выяснили, что Чепмен мог быть не прав:

"Его работа основана на очень религиозном традиционном образце моногамных гетеросексуальных пар, и все это анекдотично. Мы довольно скептически отнеслись к сделанным заявлениям, поэтому решили проанализировать существующие доказательства...".

Если Чепмен аргументировал теорию тем, что в его тестах он давал людям несколько высказываний, которые отражают разные способы выражать привязанность, и просил выбрать наиболее значимое. И они выбирали то, что и было их языком любви.

Однако исследователи говорят, что в современных тестах, когда людям предлагали оценить тезисы независимо друг от друга, все они оказывались важными для респондентов. Соответственно, как считают ученые, людям сейчас важны все проявления (языки_ любви, а сами отношения на самом деле похожи на "сбалансированную диету", в которой партнерам одновременно необходимы несколько проявлений любви. Причем потребности со временем и по обстоятельствам могут меняться.