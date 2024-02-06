Ученые выяснили, что ваш родной язык влияет на то, как вы чувствуете боль

Один из старейших вопросов в истории психологии — о том, как язык влияет на разум. Новое исследование предположило, что влияние языка гораздо глубже — фактически настолько глубоко, насколько это возможно.

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Экспериментальная установка была простой: двуязычным испытуемым (которые говорили как по-английски, так и по-испански на родном уровне) предлагалось произносить предложения на английском или испанском языке, а затем им вводили болезненные стимулы. Первый вывод заключается в том, что оценка испытуемыми силы боли различалась в зависимости от лингвистического контекста.

Что необычно в исследовании, так это то, что на протяжении всей процедуры испытуемые находились под сканером МРТ, а активация соматосенсорной коры также различалась в зависимости от языкового контекста.

Именно испанский языковой контекст привел к более сильной боли, хотя пока еще слишком рано рассуждать о причинах этого.

Исследование ограничивалось этими двумя языками, но для ученых важно проверить результаты и на других языках. Само исследование представляет особую важность, потому как оказалось, что восприятие боли не так просто, как это часто принято считать и даже самые базовые аспекты восприятия глубоко переплетены с речевой обработкой.