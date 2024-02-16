Почему некоторые мужчины предпочитают оставаться холостыми

Ученые проанализировали, как мужчины, никогда не состоявшие в браке, переживали одиночество, которое длилось долгие годы. Для этого они опросили никогда не состоявших в браке одиноких мужчин в возрасте от 22 до 43 лет.

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Результаты показали, что все намного сложнее, чем мы думали. Так, ученые выяснили, что одинокие мужчины ощущают

Чувство неполноценности в качестве потенциального партнера

Отсутствие опыта в сценарии «традиционной мужественности», включая брак и семью

Адаптацию и привычку к одинокой жизни

Невозможность определить, что им делать: искать любовь или не обращать на это внимание.

Результаты. Как мужчины объяснили свое одиночество:

Некоторые из мужчин, участвовавших в исследовании, чувствовали, что им нужно менять себя, чтобы иметь партнера.

Респонденты считали, что мужчине необходимо уметь обеспечивать семью, если он надеется на долгосрочные отношения. А если такой способности нет, то и семью заводить не стоит.

Некоторые мужчины, участвовавшие в исследовании, считали, что их время, чтобы их найти себе пару и создать семью истекло. Причем у тех, кто так считает, намного сильнее выражен страх одиночества.

Некоторые мужчины, участвовавшие в исследовании, ощущали преимущества одиночества. Так, им нравятся чувство автономности, возможности самоопределения, а также отсутствие обязанностей и бремени, связанных с отцовством.

Однако обратите внимание, что многие из одиноких мужчин выразили неудовлетворенную потребность в близости, а также рассказали о переживаниях по упущенной возможности наслаждаться семейной жизнью с женой и детьми.

Кроме того, исследование показало, что одинокие мужчины могут чаще компенсировать недостаток второй половины едой или алкоголем, игры или фильмами для взрослых.