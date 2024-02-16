Эксперты объяснили, как сохранить любовь, когда денег мало

Многие пары, испытывающие финансовые трудности, отмечают, что постепенно и личные отношения между ними начинают портиться.

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По словам психотерапевта Васи Тоскавиди, финансовые проблемы могут вызвать «беспокойство, стресс, а затем депрессию, которая может стать петлей для отношений», из которой трудно выбраться.

«Самое главное — прозрачность. Необходимо открытое общение, поддержка и понимание», — отмечает психотерапевт.

Кроме того, эксперты советуют проводить вместе больше качественного времени, смотреть кино и отвлекаться от бытовых вопросов.

«Не нужно выходить куда-нибудь, чтобы развлечься. Проводите время без телефонов, без телевизора, только друг с другом. Устройте ужин, примите вместе душ или ванну. Эти маленькие добрые дела могут стать отличным способом показать, что вы вместе и все еще любите друг друга», — отмечает психотерапевт.

Еще один способ укрепить единение с партнером — открыть совместный счет. Это сблизит вас и даст ощущение, что вы вместе боретесь с трудностями, покажет, что у вас все еще есть на что рассчитывать.

При этом финансовый стресс может подавить либидо и ослабить романтический интерес. Поэтому эксперты советуют вводить разнообразие в интимную жизнь, пробовать что-то новое.