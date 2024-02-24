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Психолог перечислила признаки, которые помогут распознать патологического лжеца

Патологический лжец – это человек, который бесконтрольно лжет и манипулирует людьми. По каким признакам можно распознать такого мужчину, изданию The Mirror рассказала психолог Сара Бишоп.

Признаки, которые помогут распознать патологического лжеца
© Unsplash

По словам специалиста, зачастую бывает крайне трудно вычислить патологических лжецов, так как они искусно и правдоподобно вводят окружающих в заблуждение. Этому способствуют обаяние и харизма, которыми, как правило, такие люди обладают.

Основными признаками, на которые следует обратить внимание при общении с человеком, являются:

  • поверхностная лесть и комплименты, которые звучат неискренне;
  • чрезмерное проявление привязанности или внимания;
  • непоследовательное поведение, при котором обаяние "включается" и "выключается" в зависимости от ситуации;
  • отсутствие искреннего интереса узнать вас лучше;
  • манипулятивное поведение, замаскированное под обаяние с целью достижения желаемого.

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"Важно иметь в виду, что любой человек может подпасть под один или несколько из вышеописанных признаков. Беспокоиться стоит в том случае, если вы замечаете подобное поведение на регулярной основе. Это может быть тревожным сигналом того, что вы встречаетесь с патологическим лжецом", – резюмировала психолог.

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