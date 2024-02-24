Признаки, которые помогут распознать патологического лжеца

"Важно иметь в виду, что любой человек может подпасть под один или несколько из вышеописанных признаков. Беспокоиться стоит в том случае, если вы замечаете подобное поведение на регулярной основе. Это может быть тревожным сигналом того, что вы встречаетесь с патологическим лжецом", – резюмировала психолог.