Психолог перечислила признаки, которые помогут распознать патологического лжеца
Патологический лжец – это человек, который бесконтрольно лжет и манипулирует людьми. По каким признакам можно распознать такого мужчину, изданию The Mirror рассказала психолог Сара Бишоп.
По словам специалиста, зачастую бывает крайне трудно вычислить патологических лжецов, так как они искусно и правдоподобно вводят окружающих в заблуждение. Этому способствуют обаяние и харизма, которыми, как правило, такие люди обладают.
Основными признаками, на которые следует обратить внимание при общении с человеком, являются:
- поверхностная лесть и комплименты, которые звучат неискренне;
- чрезмерное проявление привязанности или внимания;
- непоследовательное поведение, при котором обаяние "включается" и "выключается" в зависимости от ситуации;
- отсутствие искреннего интереса узнать вас лучше;
- манипулятивное поведение, замаскированное под обаяние с целью достижения желаемого.
"Важно иметь в виду, что любой человек может подпасть под один или несколько из вышеописанных признаков. Беспокоиться стоит в том случае, если вы замечаете подобное поведение на регулярной основе. Это может быть тревожным сигналом того, что вы встречаетесь с патологическим лжецом", – резюмировала психолог.
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