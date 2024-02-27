Когда можно перейти на «ты», не обидев собеседника

Умение влиться в коллектив необходимо не только подросткам с детьми, но и взрослым. Однако даже они порой сталкиваются с проблемами в коммуникации с новыми людьми. Тем не менее для того, чтобы стать своим в незнакомой компании, достаточно знать несколько простых правил. Об этом сообщает портал Life.

© Unsplash.com

Эксперт по речевому этикету Тимур Рагга рассказал, каким образом выстроить свою стратегию общения, чтобы легко влиться в новый коллектив.

Ориентируйтесь на контекст

Оказываясь в новом коллективе, важно учитывать, к какой сфере он относится. Если это спортивный клуб или нетворкинг, вероятно, человек не обидится, когда вы обратитесь к нему на «ты». Однако если речь идет о высоких кабинетах, даже к людям младше вас по возрасту следует обращаться на «вы».

Интонация

В общении важны не только слова, но и интонации. Если использовать некорректный тон, то местоимение «вы» будет звучать издевательски.

По мнению Тимура Рагги, у каждой интонации существует своя норма. О том, какая из них подходит к вашему новому знакомому, подскажет окружение и то, как он сам обращается к коллегам.

Дистанция

Обращение «ты», как несложно догадаться, мы применяем к близким людям. Используйте его в случае, если готовы сблизиться с собеседником. Таким образом вы дадите понять человеку, что не считаете его чужим.