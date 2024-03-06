Почему воспитание партнера приводит к разрыву отношений

Забота и поддержка в отношениях имеют важное значение. А вот создание условий, при которых один партнер берет на себя роль "родителя" и воспитывает другого, может их разрушить. Как и почему это происходит, изданию Indian Express рассказала психиатр Анкита Прийдаршини.

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В таком случае в романтических отношениях возникает дисбаланс, объяснила специалист. Человек начинает эмоционально зависеть от второй половинки, не чувствует себя комфортно и стабильно сам по себе, не в силах принять решение без помощи извне.

Страдает и самодисциплина: партнер привыкает к тому, что его контролируют, и если вдруг что-то пойдет не так, ему об этом обязательно скажут. То есть человек фактически перестает следить за своими действиями и и думать о последствиях, к которым они могут привести.

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Помимо этого, при модели "ребенок-родитель" человек становится безынициативным. Это не лучшим образом проявляется и в других сферах общественной жизни: на работе, в общении с друзьями и родственниками.

Все это может привести к расставанию, так как "родитель" зачастую таит обиду на возлюбленного: почему я делаю для наших отношений так много, а он – нет? Возникают чувство неудовлетворенности, разочарования, которые можно преодолеть только за счет обсуждения возникшей проблемы и искреннего желания ее разрешить.

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