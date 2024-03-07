Особо опасна: пять признаков завистливой подруги

Друзья не всегда искренне радуются успехам друг друга. Психолог Евгения Александрова рассказала "Лайфу", по каким признакам можно распознать завистливую подругу.

© Кадр из сериала "Сплетница"

Во-первых, стоит задуматься, если человек постоянно жалуется на жизнь и обращает внимание на свои проблемы, не особо реагируя на чужие переживания.

Другим частым признаком зависти является обесценивание достижений друга, обращает внимание эксперт.

В-третьих, те, кто не умеют и не желают выстраивать искренние дружеские отношения, всегда стремятся быть главными. Это может проявляться по-разному: например, если подруга хочет быть единственной в вашем окружении или выбирает место для встреч, не учитывая ваше мнение.

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Если один тревожный звоночек – распространение сплетен о вас. Настоящий друг никогда не будет обсуждать близкого человека за его спиной.

Пятым признаком зависти можно считать выражение сомнений в отношении любых ваших начинаний, хобби. Ни изучение нового языка, ни смена работы или партнера не должны вызывать вопросов в стиле "Зачем тебе это"?

"Не дайте завистникам властвовать над вашей жизнью и ни в коем случае не сомневайтесь в том, что делаете", – резюмировала психолог.

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