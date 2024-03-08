Почему после свадьбы пропадает секс

Сексуальная жизнь считается одним из ключевых аспектов здорового и счастливого брака. Однако после свадьбы многие пары сталкиваются с упадком влечения и страсти. Подробнее о причинах этого явления в беседе с "Рамблером" рассказала психолог-консультант Вероника Ахметова.

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Нехватка времени

Парадокс, ведь вы живете вместе. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Человек, которого вы вожделели находится совсем рядом, но его функционал сместился с любовника на мужа. Теперь нужно заботиться о нем в другом ракурсе. Это отнимает время. Прибавляем работу, хобби, общие цели и вот уже лучше поспать лишний час, чем заняться любовью.

Притирка

В браке быт имеет совсем другой окрас, нежели в одиночестве или в родительской семье. Вести совместный быт — значит терпеть и мириться с привычками другого человека. Это может сильно раздражать партеров. Раздражение, в свою очередь, переходит из бытовой жизни в сексуальную.

Немногие люди способны отделять личность и его поступки. И тогда немытая посуда может стать источником обиды и поводом для шантажа в сексе. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Как правильно заниматься сексом

Приоритеты

Раньше вы готовились ко встрече с любимым. Романтический ужин, шампанское при свечах, флирт. Все это настраивало организм на возбуждение и предвкушение.

Теперь, когда милый рядом, у вас как будто всегда есть время на это. Бери, когда захочешь. Куда он денется…. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Стресс

Возможно, один из партнеров переживает стресс. Он мог быть и раньше, но из-за расстояния между возлюбленными, оа не был столь заметен. Сейчас нет места, где можно «отсидеться в одиночестве». Все на виду и в стрессе партнер может демонстрировать нежелание заниматься сексом.

Достижение цели

Тут аналогия с женщиной, которая делает макияж, чтобы вынести мусор. Вдруг там ее ожидает судьба? Так и в паре, когда мужчина уже женился, перед ним можно не наряжаться, не привлекать.

Бигуди и халат не способствуют желаниям! А мужчина сексу с женой предпочтет пиво и сериальчик с рыбкой. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

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