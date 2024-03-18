Что делать, если не получается засыпать без партнера

Спать в одной кровати с любимым человеком приятно, спокойно и безопасно, подтверждают психологи и ученые. Как приучить себя к просмотру сновидений в одиночестве и почему важно это сделать, доктор Венди Троксел рассказал изданию CNN.

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По словам специалиста, сон с партнером обеспечивает ощущение защищенности, за счет чего в таком случае мы спим лучше и дольше. Усиливают эффект объятия и держание за руку: это своего рода антистресс.

Долгосрочное совместное проживание с человеком приводит к тому, что он фактически становится частью нашего ежедневного ритуала, и мозг к этому привыкает. Поэтому, когда вдруг приходится засыпать в одиночку, можно столкнуться с тревожностью и бессонницей.

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Во избежание этих проблем клинический психолог рекомендует расслабиться перед сном: уделить время йоге, принять горячую ванну, устроить ароматерапию. Для большего спокойствия можно, например, поставить на прикроватную тумбочку фотографию любимого человека или вещь, которую он часто носит.

"Если вас беспокоит, что в комнате будет слишком тихо без звука дыхания вашего партнера, можно прибегнуть к вентиляторам или белому шуму. Они действительно хороши".

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