Как не потерять себя в отношениях: пять советов психолога

В своих взаимоотношениях мы стремимся быть ближе друг к другу. И это нормально. Но иногда этот путь приводит к потере самого себя. О том, как этого не допустить, в беседе с "Рамблером" рассказал клинический психолог, коуч ICF, NLPt специалист Сибитев Константин.

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“Я сделаю как ему хочется” или “Что жена сказала, то и покупаю, не буду отходить от списка” — игнорирование собственных потребностей и подчинение своего "Я" тому, что хочет партнер. “Он мне сказал, что я должна убраться, вот я и пошла” или “Жена сказала, что отпуск у нас в марте” — утрата контроля над собой.

“Он говорит: зачем нам другие, нам вдвоем хорошо” — изоляция от окружающих. “Скажи, я правильно сделал(а)?” — постоянное стремление к одобрению.

Все это может стать причиной того, что мы называем “потерять себя в отношениях”. Подавляя свои эмоции и мнение, мы создаем иллюзию гармонии и лишаем себя возможности быть собой. Эти ситуации не только подрывают нашу индивидуальность, но и могут привести к серьезным проблемам в отношениях — “эффект пружины” еще никто не отменял. Чтобы сохранить свою идентичность и достичь здоровых взаимоотношений, важно научиться находить баланс между уважением к себе, соблюдением границ каждого члена семьи и заботой о них.

Важно осознать: настоящая гармония и комфортные отношения возникают только тогда, когда мы остаемся верными себе и видим свои и чужие границы.

Кстати, потеря себя может произойти постепенно, когда мы пытаемся адаптироваться к партнеру или когда возникают компромисс в спорных ситуациях. Или может быть результатом интенсивных эмоциональных переживаний, которые искажают наше восприятие о самом себе при коммуникации с другими людьми.

Что же такое “потеря себя” в отношениях?

Это состояние, когда наши собственные интересы, ценности и желания становятся второстепенными по сравнению с интересами и потребностями партнера или отношения в целом. Мы начинаем определять себя исключительно через наши отношения, в то время как наша индивидуальность теряется.

Если на вопрос “чем будешь заниматься на выходных?”, вы отвечаете “не знаю, нужно спросить у второй половины”, то вот звоночек — есть вероятность, что вы именно в ситуации, описанной в этой статье.

Здоровые отношения строятся на основе взаимного уважения, поддержки и признания индивидуальности каждого партнера. Поэтому сохранение собственной идентичности важно не только для вашего благополучия, но и для здоровья вашей связи.

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Вот несколько способов, которые могут помочь вам не потерять себя в отношениях:

Уделите время себе: не забывайте о своих собственных интересах и хобби. Найдите время для занятий, которые приносят вам удовольствие и помогают вам развиваться как личности. Устанавливайте границы: не бойтесь выражать свои потребности и желания в отношениях. Уважительное (!) обсуждение границ может помочь сохранить баланс между вашими потребностями и потребностями вашего партнера. Развивайте самосознание: изучайте себя, свои ценности, мечты и убеждения. Чем лучше вы знаете себя, тем проще будет сохранить свою идентичность в отношениях. Общайтесь с партнером: открытый и честный диалог с вашим партнером поможет вам обоим понять, как сохранить индивидуальность каждого из вас в отношениях. Ищите поддержку: если вам трудно сохранить себя в отношениях, обратитесь за помощью к психологу. Он поможет разобраться в себе и найти способы сохранить свою идентичность.

И не зря я упомянул “Эффект пружины”. В психологии личности этот эффект описывает ситуацию, когда человек долго терпит давление внешних обстоятельств или внутренних конфликтов, не осознавая полностью своих эмоций, потребностей, сдерживая чувства, игнорируя свои собственные границы и жертвуя собой в попытке сохранить гармонию или избежать конфликта.

Однако, когда давление становится слишком сильным и человек достигает своего предела, и "пружина" разжимается, что приводит к резкому выбросу накопленного стресса и негатива. Внезапные резкие реакции, разрыв отношений, уход с работы или полная социальная изоляция. “Эффект пружины” подчеркивает важность осознания и выражения своих эмоций и потребностей вовремя, чтобы избежать катастрофических последствий.

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