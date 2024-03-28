Выявлена связь между частотой пульса и склонностью к совершению преступлений

На вероятность совершения преступления могут повлиять не только темперамент человека и условия, в которых он вырос, но и некоторые биологические характеристики. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале PLOS One.

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Специалисты школы поведенческих, социальных и юридических наук Университета Эребру задались целью выяснить, есть ли связь между частотой пульса, артериальным давлением и шансами стать частью преступного мира.

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В качестве участниц эксперимента исследователи отобрали более 12000 женщин разного возраста. Пока у них замеряли пульс и давление, ученые изучали их досье и проверяли, совершали ли они когда-либо насильственные или ненасильственные преступления.

Выяснилось следующее: участницы с низким кровяным давлением чаще осуждались за насильственные преступления. По мнению авторов исследования, причиной тому могут быть проделки нервной системы, которая за счет подачи импульсов преступить закон пытается лишний раз себя простимулировать.

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