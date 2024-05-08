Три признака, что на работе вас не ценят

Тема отношений между работником и работодателем является одной из самых обсуждаемой. Зачастую вторые своими действиями сами подталкивают сотрудников к увольнению. В беседе с "Рамблером" HR-специалист Светлана Дробязко рассказала, как понять, что вас не ценят на работе и как с этим быть.

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Постоянная критика и обесценивание

По словам эксперта, это один самых очевидных признаков. Может случиться так, что руководитель будет всегда находить, к чему придраться. Как бы сотрудник ни старался, начальник будет недоволен качеством выполнения задач, и со временем может даже начать оскорблять и переходить на личности. Дрозябко настаивает на том, что терпеть такое деструктивное поведения нельзя.

"Попробуйте поговорить с руководителем открыто. Озвучьте, что в последнее время слышите только критику в свой адрес и попросите объяснить, с чем это связано. В ответ обязательно скажите, чего вам не хватает в работе с руководителем и что вам позволит более качественно выполнять задачи. Такой открытый диалог либо решит проблему, либо даст вам четкий ответ, что вашу работу действительно не ценят и что пора искать другую компанию", — объяснила HR-специалист.

Неблагодарность

Руководитель может игнорировать успехи сотрудника, подчеркнула эксперт. Например, работник побил рекорд по продажам или успешно реализовал проект и сэкономил деньги компании, а ему даже "спасибо" никто не сказал. По словам Дрозябко, в нашей стране принято указывать на ошибки и воспринимать успехи как само собой разумеющееся.

"Такое поведение со стороны компании неприятно, но увольняться из-за этого точно не стоит. Не стесняйтесь в такой ситуации самостоятельно рассказывать коллегам о своих достижениях, компания должна знать своих героев", — отметила Светлана.

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Нет возможностей роста

Это может касаться как роста зарплаты, так и роста в должности, утверждает HR-специалист. Очень частая ситуация, что сотрудник работает, не покладая рук, старается, остается после работы. Таким образом объем задач и ответственность растет, а на доход и на должность в компании это никак не влияет.

"Если начальник вас ценит, то он сам инициирует разговор, чтобы обсудить новые условия. Если этого не происходит, рекомендация одна — действуйте! Выпишите все свои заслуги и задачи, которые входят в вашу зону ответственности. Проанализируйте рынок труда, посмотрите, что предлагают другие компании за ваши знания и опыт. Организуйте встречу с руководителем и озвучьте ему все аргументы и свои ожидания о повышении. Любой адекватный руководитель после такого диалога предложит варианты роста", — резюмировала эксперт.

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