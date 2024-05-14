Какая «безобидная» привычка может разрушить вашу сексуальную жизнь

Сидеть с партнером в телефонах в постели – худшее, что вы можете сделать для вашей интимной жизни, считают некоторые специалисты.

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Всем мы неосознанно ищем внимания, рассказывает психолог Экта Диксит. Приятно видеть искру в глазах второй половинки и желание пообщаться лишние пять минут, особенно в завершении дня. А современные гаджеты всячески этому мешают.

Как начать разговор с незнакомцем

Вместо того, чтобы обняться и предаться телячьим нежностям, вы отворачиваетесь друг от другу и засыпаете в обнимку с телефоном. От такой привычки в долгосрочной перспективе значительно снижается качество отношений, в том числе сексуальной жизни.

Во избежание неприятных последствий эксперт рекомендует откладывать смартфоны подальше от кровати перед сном и уделять время партнеру. Обсудите, как прошел ваш день, что интересного в нем было. Поделитесь планами на завтра, выходные, которые собираетесь провести вместе со второй половинкой.

Все это способствует укреплению связи, даже если вы не замечаете никаких изменений, уверяет психолог.

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