Семь скрытых симптомов СДВГ у женщин

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще ассоциируется с гиперактивными детьми, особенно мальчиками. Однако СДВГ не ограничивается возрастом или полом и может проявляться у женщин с различной интенсивностью и симптоматикой. "Рамблер" раскроет семь скрытых признаков СДВГ у женщин, которые помогут лучше понять и распознать это состояние.

© dreamstime.com

Хроническая усталость

Женщины с СДВГ часто испытывают постоянную усталость и нехватку энергии. Это может быть связано с необходимостью постоянно контролировать свои мысли и действия, что приводит к эмоциональному и физическому истощению. Они могут чувствовать себя обессиленными даже после полноценного сна.

Проблемы с тайм-менеджментом

Многие женщины с СДВГ испытывают проблемы с планированием и организацией. Им трудно придерживаться расписания, выполнять задачи вовремя и расставлять приоритеты. Это может проявляться в постоянных опозданиях, забывчивости и неспособности справиться с многозадачностью.

Глубокое чувство вины

Из-за трудностей с концентрацией и выполнения повседневных задач, женщины с СДВГ могут страдать от низкой самооценки. Они часто обвиняют себя в неспособности соответствовать ожиданиям общества, семьи и работы. Это чувство вины может усиливаться из-за непонимания окружающими их особенностей.

Эмоциональная нестабильность

Женщины с СДВГ могут испытывать резкие перепады настроения, раздражительность и повышенную эмоциональную реактивность. Они могут чувствовать себя подавленными или чрезмерно возбужденными без видимой причины. Это эмоциональное напряжение часто затрудняет их взаимодействие с окружающими.

Как "правильно" ругаться, не скатываясь в нападение

Сложности в межличностных отношениях

Проблемы с вниманием и гиперактивность могут негативно сказываться на отношениях с возлюбленными, друзьями и коллегами. Женщины с СДВГ могут испытывать трудности с поддержанием долгосрочных дружеских и романтических отношений из-за забывчивости, невнимательности и импульсивности.

Гиперфокусировка

Парадоксально, но женщины с СДВГ могут иногда проявлять гиперфокусировку на определенных задачах или интересах. Это состояние, когда они полностью погружаются в одно дело, забывая о времени и окружающем мире. Гиперфокусировка может приводить к игнорированию других важных обязанностей и задач.

Перфекционизм и прокрастинация

Женщины с СДВГ часто стремятся к перфекционизму, что может приводить к прокрастинации. Боязнь сделать что-то неидеально заставляет их откладывать задачи на потом, что в свою очередь увеличивает уровень стресса и тревожности.

СДВГ у женщин часто остается незамеченным, так как симптомы могут быть менее очевидными, чем у мужчин. Осознание и понимание этих скрытых признаков помогут вовремя обратиться за помощью и получить необходимую поддержку. Ранняя диагностика и правильное лечение могут значительно улучшить качество жизни женщин с СДВГ, помогая справиться с повседневными трудностями и реализовать свой потенциал.

Ранее мы писали, как начать разговор с незнакомцем.